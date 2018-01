Heel wat feestvierders liggen intussen #safeinbed

Heel wat feestvierders liggen intussen veilig in hun bed. Dat hebben ze zelf laten weten via de #safeinbed, een oproep van de Responsible Young Drivers aan jonge bestuurders om aan de hand van een selfie op sociale media aan je familie te melden dat je veilig thuis was geraakt na een nachtje feesten.

De Responsible Young Drivers (RYD) hebben tijdens de nieuwjaarsnacht in heel België meer dan 500 mensen veilig naar huis gevoerd. Een pak minder dan andere jaren, maar dat is net een goed teken, zegt Johan Chiers, directeur van RYD in Vlaanderen.

In Vlaanderen stonden 55 vrijwilligers van middernacht tot 6 uur paraat met 25 wagens. Zij zetten 105 wagens van thuis af, goed voor bijna 300 feestvierders. De Franstalige RYD-organisatie bracht 88 wagens en 260 mensen naar huis.

Er waren dit keer minder vrijwilligers dan andere jaren en ook minder oproepen. "Het was een kalme nacht", aldus Johan Chiers. "We merken dat mensen meer en meer vooraf voor een oplossing zorgen om thuis te raken, bijvoorbeeld met het openbaar vervoer of een nuchtere bestuurder. De noodoplossing die wij aanbieden, wordt minder en minder gebruikt, maar dat is uiteindelijk een goed teken."

Vorig jaar werden met 200 vrijwilligers nog circa 1.500 mensen naar huis gevoerd.

Telkens begeven zich twee RYD-vrijwilligers ter plaatse: één vrijwilliger neemt plaats achter het stuur van de wagen van de feestvierders en de andere volgt in een wagen van Responsible Young Drivers. Het was de 26ste RYD-nieuwjaarsactie.

De oproep aan feestvierders om een selfie te maken wanneer ze veilig in bed lagen (#safeinbed), kende op sociale media een kleinschalig succes.

Kwestie van het nieuwe jaar goed in te zetten... ?? #SafeInBed pic.twitter.com/FPVrSS59FK — Tanja Van Tongelen (@Tanja_VT) 1 januari 2018

Hello 2018! Let’s see what you have in stock for me. But first, #safeinbed and in need of some sleep pic.twitter.com/dqsKmai0XF — Lena Ackermann (@masterwahnsinn) 1 januari 2018