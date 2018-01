Belgische lonen gaan amper vooruit in 2018

De Belgische werknemers zien hun reële loon (boven op de inflatie) volgend jaar met amper 0,1 procent toenemen. Dat zegt de Britse vakbondskoepel TUC.

Het Trade Unions Congress (TUC) baseert zich voor zijn voorspelling op gegevens van de Oeso, de club van westerse industrielanden. België komt bekaaid uit de loonvergelijking met de andere EU-landen, of met niet-Europese landen als Canada. Op een totaal van 32 landen prijkt België op de 28ste plaats, met een reële loonstijging van nauwelijks 0,1 procent. Nominaal gaan de Belgische lonen met meer omhoog, maar door de hoge inflatie blijft daar niet veel van over.

Die vaststelling is niet nieuw, en al bij al is de kleine winst van 2018 zelfs een beter resultaat dan dit jaar. Afgelopen zomer toonde een vergelijkbare studie, door het Duitse onderzoeksinstituut WSI, al aan dat de Belgische lonen in 2017 in werkelijkheid 0,3 procent minder snel zijn gestegen dan de inflatie. Volgend jaar zou er een heel klein beetje winst zijn.

Voor het geheel van de eurozone geldt voor 2018 een stijging van de reële lonen met gemiddeld 0,6 procent. Een pak meer dan in ons land.

Oost-Europese winnaars

In twee grote Europese landen is er volgend jaar sprake van een daling van de lonen ten opzichte van de inflatie. Het gaat om Italië en het Verenigd Koninkrijk.

De Britse werknemers kijken tegen een verlies aan van 0,7 procent. Sinds het referendum over de Brexit is de Britse inflatie omhoog geschoten, tot 3 procent. Daarnaast spelen ook de vele laagbetaalde jobs, zoals de zero hours oproepcontracten, een negatieve rol, zegt de vakbond TUC.

Er zijn ook winnaars. De beste scores zijn voor rekening van werknemers in Oost-Europese landen, met op kop Hongarije. De Hongaren zien hun loon volgend jaar met liefst 4.9 procent toenemen boven op de inflatie. In Letland is dat met 4,1 procent en in Polen met 3,8 procent.