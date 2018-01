Man (28) sterft dag later aan verwondingen na ongeval op E403

Lichtervelde / Hooglede - De 28-jarige man die zaterdagochtend zwaargewond raakte bij een ongeval op de E403 in Lichtervelde, is zondagavond in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen.

De man uit Hooglede, die richting Brugge reed, belandde zaterdagochtend iets na zeven uur met zijn wagen, een Renault, in de gracht langs de autosnelweg. Wellicht slipte de man op het gladde wegdek. Hij kwam onder zijn wagen terecht en kon nog net zijn hoofd boven water houden.

Een voorbijganger zag de wagen in de gracht liggen en verwittigde de hulpdiensten. Die vonden de man onder zijn eigen wagen in de gracht. Het slachtoffer kon nog net zijn hoofd boven het weinig water houden. Met een takelwagen werd het wrak verwijderd en zo kon het slachtoffer uit de gracht bevrijd worden. De man werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis van Roeselare gebracht, waar hij in coma werd gehouden. Zondagavond overleed hij aan zijn verwondingen.