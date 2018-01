Saoedi-Arabië en VAE voeren btw in

In Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) moet voortaan btw worden betaald. Beide landen namen die maatregel om hun inkomsten een boost te geven, nadat de olieprijzen meer dan drie jaar geleden kelderden. De belasting van vijf procent zal gelden voor een ruime waaier van producten, zoals voedsel, kledij, elektronica, petroleum, nutsvoorzieningen en hotelreservaties.

Saoedi-Arabië en de VAE zijn de twee grootste economieën van de Golfregio en tellen een groot aantal buitenlandse werknemers. De VAE staan op de zwarte lijst van belastingparadijzen waarover de Europese ministers van Financiën het vorige maand eens raakten.

Beide landen hadden vorig jaar aangekondigd dat ze in 2018 de btw zouden invoeren, in lijn met een eerdere beslissing van de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten. De vier andere lidstaten - Bahrein, Koeweit, Oman en Qatar - hebben de invoering van de taks uitgesteld. Ook het IMF had de Golfstaten aangeraden de btw te hanteren om hun economieën, die afhankelijk zijn van olie-inkomsten, te diversifiëren.