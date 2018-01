Dierenmishandeling zwaarder bestraft in 2018: “Als het aan mij ligt, gaan ze naar de gevangenis”

Het afgelopen jaar trad minister van Dierenwelzijn Ben Weyts al streng op tegen de gevallen van dierenmishandeling die hem ter ore kwamen. In 2018 is hij vast van plan op dat elan verder te gaan met strengere straffen voor dierenmishandeling en mogelijk zelfs gevangenisstraffen voor wie al eerder betrapt werd op mishandeling.

Minister Ben Weyts maakt dit jaar 3 miljoen euro extra vrij voor een extra inspectieteam dat zich moet focussen op de slachthuizen en een verantwoordelijke voor dierenwelzijn in elke politiezone en bij alle parketten.

“Ik wil een duidelijk signaal geven”, zegt Weyts. “Vanaf nu treden we nog strenger op. Wie niet horen wil, zal voelen. Zeker diegene die bij herhaling betrapt worden. Als het aan mij ligt, gaan die dierenbeulen naar de gevangenis”.

Sinds Dierenwelzijn in 2014 een Vlaamse bevoegdheid werd, steeg het aantal meldingen van mogelijke dierenmishandeling of dierenverwaarlozing steeg met maar liefst 150%. “Mensen merken dat Dierenwelzijn voortaan serieus genomen wordt. Dierenbeulen krijgen nu het signaal dat ze in 2018 nog meer kans maken op nog meer controle en nog strengere straffen.”, aldus Weyts. “Dat geeft meer vertrouwen om dierenleed te melden bij de overheid”.

Weyts voorzag in de Dierenwelzijnswet enkele belangrijke aanpassingen die in de loop van 2018 in werking treden. De straffen voor recidiverende dierenbeulen worden verdrievoudigd. De maximumstraf voor wie een dier herhaaldelijk mishandelt of ernstig verwaarloost was in de oude wet slechts 6 maanden gevangenis. Dat gaat nu naar 18 maanden. Wie nu dus nog in de fout gaat, riskeert een effectieve gevangenisstraf.

De zwaardere straffen komen er met het oog op de hardleerse dierenbeulen die keer op keer in de fout gaan, zoals bijvoorbeeld het beruchte koppel veehouders uit Heikruis, dat al vier maal veroordeeld werd. De rechter zal nu een veel zwaardere straf kunnen uitspreken.

“Anno 2018 is de mentaliteit tegenover dierenleed echt wel veranderd”, besluit Weyts. “De Vlamingen pikken het niet langer dat dieren verwaarloosd of mishandeld worden. Wie niet horen wil, zal voelen. Zeker diegene die bij herhaling betrapt worden. Als het aan mij ligt, gaan die naar de gevangenis”.