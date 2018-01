Somberste decembermaand in meer dan 80 jaar

De zon heeft de voorbije decembermaand amper 10 uur en 31 minuten geschenen. Daarmee was het de somberste maand sinds december 1934, toen er nog een uur zonneschijn minder was. Dat blijkt maandag uit gegevens van het KMI.

In een gemiddelde decembermaand schijnt de zon ruim 45 uur. Vooral tijdens de eerste tien dagen liepen we achterstand op, want toen was de zon maar 1 uur en 43 minuten te zien in Ukkel.

December was voorts erg nat. Er viel 130,1 mm neerslag, terwijl dat normaal 81 mm is. Ook het aantal dagen met neerslag (26) lag ongewoon hoog. Er waren voorts opvallend veel onweersdagen (9), maar het aantal sneeuwdagen (6) was wel normaal.

De gemiddelde temperatuur (4,4 graden) was ook normaal. De laagste temperatuur werd op 3 december gemeten in Mont-Rigi (-9,5 graden Celsius). In Bilzen steeg het kwik op 31 december daarentegen tot 15,3 graden.