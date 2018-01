“Anderlecht-flop is na een half seizoen alweer weg”

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar de huurovereenkomst van Robert Beric zou nu ook effectief zijn stopgezet. Anderlecht nam de Sloveense aanvaller afgelopen zomer in het slot van de transfermarkt op huurbasis over van Saint-Étienne, maar Beric kon zich op geen enkel moment doorzetten en keert vervroegd terug naar Frankrijk, meldt France Football. Het Franse medium meldt zelfs dat de spits meteen mee op stage trekt naar het Spaanse Murcia.

Dan zal de Sloveen toch in zijn eentje achterna moeten reizen. De selectie van Saint-Étienne vertrok vandaag al naar de Spaanse zon en daar was de aanvaller nog niet bij.

Beric kwam in totaal zes keer in actie voor Anderlecht en wist geen enkele keer te scoren. De 14-voudige Sloveense international verdween na twee korte invalbeurten al snel uit de selectie. Eind november werd hij heropgevist en in de topper tegen Club Brugge mocht hij plots starten, zijn enige basisplaats bij Anderlecht. Het draaide uit op een sisser, paars-wit kreeg een 5-0 pandoering om de oren.

Zondag sijpelde al het nieuws binnen dat Anderlecht mogelijk ook afscheid neemt van Nicolae Stanciu. De Roemeen kon zijn hoge prijskaartje nooit waarmaken en verdween onder Hein Vanhaezebrouck helemaal uit beeld. Hij kan naar Tsjechië.