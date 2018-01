Catalaanse crisis kostte 1 miljard euro, volgens Madrid

Spaans minister van Economie Luis de Guindos schat dat de Catalaanse crisis de economie 1 miljard euro heeft gekost. In een interview met radiozender Cadena Ser verklaarde hij dat de groeivertraging die de deelstaat tijdens het laatste trimester van 2017 heeft genoteerd, “perfect al 1 miljard euro kan hebben gekost”.

“Catalonië had een groei die hoger lag dan de Spaanse groei, het is één van de fundamentele motoren van de Spaanse heropleving. Maar tijdens het vierde trimester is het een last geworden”, legde de minister uit.

Luis de Guindos. Foto: EPA-EFE

De deelstaat is goed voor 19 procent van het Spaanse bnp. De Guindos wijt de tragere economische groei aan de “enorme onzekerheid en ongerustheid en het gedaalde vertrouwen als gevolg van de beslissingen van de vorige regering” van Carles Puigdemont.

Zoals bekend staat Catalonië onder curatele van Madrid nadat het in oktober een onafhankelijkheidsreferendum had georganiseerd waar de Spaanse ordetroepen hardhandig op reageerden, en eenzijdig de onafhankelijkheid had uitgeroepen. Bij de parlementsverkiezingen van 21 december haalden de partijen die voor een onafhankelijk Catalonië staan, opnieuw een meerderheid in het Catalaans parlement.

De Spaanse minister hoopt dat de nieuwe Catalaanse regering “zich bewust zal zijn van de kostprijs van een dergelijk beleid” en dat ze “het unilaterale spoor verlaat”. De Guindos benadrukte dat “heel Europa en de voltallige internationale gemeenschap” daartegen gekant zijn.