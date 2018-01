Vijf mensen zijn met rookintoxicatie overgebracht naar het ziekenhuis na een brand zondagavond in een appartement in Glain, een deelgemeente van Luik. Dat melden de hulpdiensten.

Bij aankomst van de brandweer stond een kamer van een appartement op de gelijkvloerse verdieping in lichterlaaie en had er zich in het hele gebouw rook verspreid.

Zes mensen moesten geëvacueerd worden, van wie vijf met behulp van een ladderwagen.

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.