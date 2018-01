Zo zetten de Rode Duivels het nieuwe jaar in: broederliefde, vuurwerk en … een pyjamafuif

Ook de Rode Duivels zetten afgelopen nacht het nieuwe jaar in. De meeste internationals genieten van een (korte) winterstop, al is het in de Premier League gewoon voetballen geblazen vandaag. Maar familie en vrienden waren nergens ver weg, vuurwerk knalde overal en één Rode Duivel hield een pyjamafuif om het nieuwe jaar in te luiden.

De gebroeders Hazard vierden oudjaar samen. Kylian, Eden, Thorgan en Ethan gingen samen op de foto alvorens het vuurwerk te aanschouwen en de champagne te ontkurken.

Eden”s ploegmaat Thibaut Courtois ging naar het vuurwerk kijken in België. Chelsea komt pas woensdag opnieuw in actie en dus konden de Chelsea-spelers de overgang naar het nieuwe jaar goed vieren, Courtois maakte er gebruik van om naar ons land af te zakken. Eerder op de dag bezocht nog een kinderziekenhuis in Leuven.

Happy New Year to everybody #2018 Een bericht gedeeld door Thibaut Courtois (@thibautcourtois) op 31 Dec 2017 om 3:21 (PST)

Batshuayi hield het op Instagram voor zijn doel opvallend droog. Geen gekke uitspraken, maar wel welgemeende gelukwensen.

Voor onder meer Steven Defour en Simon Mignolet is het gewoon een werkdag. Zij staan om 16u tegenover elkaar op Turf Moor, als Burnley en Liverpool elkaar partij geven.

Happy New Year.. wishing you all the best Een bericht dat is gedeeld door @ defourofficial op 1 Jan 2018 om 1:58 (PST)

Toby Alderweireld kende een sterk 2017 op sportief vlak, maar eindigt het jaar in mineur met een blessure. Hij wil in 2018 vooral sterker terugkomen.

Axel Witsel was één van de weinigen die niet zijn beste outfit uit de kast had gehaald. Met vrouwlief trok hij zijn grappigste pyjama en mooiste pantoffels aan voor een originele oudejaarsfuif.

Happy New Year @r_babyberry Een bericht gedeeld door Axel Witsel (@axelwitsel28) op 1 Jan 2018 om 1:58 (PST)

Thomas Meunier vierde oudjaar samen met zijn familie. De sfeer zat er goed in, al dacht de kleinste van het gezelschap daar anders over. Die wordt door Meunier tegen zijn zin betrokken in het feestgedruis.

Tielemans blikte terug op de titel met Anderlecht, zijn transfer naar Monaco en zijn hoogtepunten daar.