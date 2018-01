Recordtransfer Virgil van Dijk krijgt geliefd rugnummer bij Liverpool

De Nederlander Virgil van Dijk heeft op nieuwjaarsdag zijn spectaculaire transfer van Southampton naar Liverpool afgerond. De 26-jarige verdediger zette zijn handtekening onder een contract dat loopt tot medio 2022. De international van Oranje zal spelen met zijn geliefde rugnummer 4. Met de transfer is een recordbedrag van ongeveer 85 miljoen euro gemoeid.

Dat gigantische bedrag bleef in veel media niet onbesproken en Van Dijk ging er in een interview op de website van de Engelse club kort op in. “Uiteraard is er heel veel geld betaald, maar ik kan daar zelf weinig aan doen. Niet ik bepaal de prijs, dat doet de markt. Het enige wat ik kan doen is keihard werken en elke dag 100 procent geven en ik ben van plan dat te doen voor deze club.”

Van Dijk zal maandag nog niet zijn debuut maken bij Liverpool in de wedstrijd tegen het Burnley van man in vorm Steven Defour. Mogelijk gebeurt dat vrijdag in het FA Cup-duel met Everton. Hij staat te popelen, maakte Van Dijk duidelijk. “Deze club is zo bijzonder. De omvang, de cultuur, de geschiedenis, de spelers, de trainer en uiteraard de fans maken Liverpool speciaal. Dit is voor mij de perfecte club en ik denk hier een betere speler te worden. Ik kan niet wachten mijn eerste speelminuten te maken op Anfield.”

De verdediger lichtte toe waarom hij graag met rugnummer 4 speelt. “Ik speelde met dat nummer bij FC Groningen. Helaas kreeg Jordy Clasie (dit seizoen uitgeleend aan Club Brugge, red) nummer 4 bij Southampton en ik wilde het niet van hem afpakken. Bij Liverpool speelde Sami Hyypia met nummer 4 en hij heeft ook gevoetbald bij Willem II, de club waar ik ben opgeleid. Dat maakt het voor mij speciaal.”