De oplossing voor Real Madrid bevindt zich in de eigen rangen: “Dodelijk duo dat te weinig gebruikt wordt”

Real Madrid kende een geweldig 2017, met vijf trofeeën. Maar in de Primera Division verloopt het dit seizoen moeizaam. De strijd om de titel lijkt al verloren, met een achterstand van 14 punten halfweg de competitie. Volgens Marca ligt de oplossing nochtans voor de hand. En daar zijn zelfs geen gekke wintertransfers nodig.

De Spaanse krant vraagt zich luidop af waarom Isco niet meer mag spelen. De aanvallende middenvelder is namelijk een garantie op puntenwinst, rekende Marca uit. Van de 155 matchen die hij speelde voor de Koninklijke, los van het aantal minuten dat hij speelde, won Real Madrid er maar liefst 116. Amper 13 keer moesten de Galacticos zonder punten naar huis keren wanneer Isco aantrad. Omgerekend is dat een verliespercentage van amper 8%. Dat betekent dat de kans dat Real verliest bijna twee keer zo groot s als Isco niet mag spelen. Hallo Zidane?

MARCA: Real Madrid are statistically almost twice as likely to lose when Isco isn't on the pitch. Of the 155 matches he has played, regardless of playing the full 90mins (57 times) or not (98 times), The team has 116 wins, 23 draws and 13 defeats, at a loss rate of 8%.

En er is nog een opmerkelijke statistiek. Want naast Isco wordt ook Marco Asensio volgens velen te weinig gebruikt. De halve Nederlander mocht in heel 2017 op 63 wedstrijden maar 22 keer aan een match beginnen. Nochtans staat Asensio te boek als een enorm talent en hielp hij Real Madrid al meermaals aan puntenwinst. Bovendien wijzen de cijfers uit dat hij een dodelijk duo vormt met - jawel - Isco. De twee waren tot dusver in 89 wedstrijden samen beschikbaar, maar Zidane zette de twee slechts 13 keer samen in de basis. De cijfers spreken echter voor zich. Real Madrid won elf van die partijen, verloor geen enkele keer en de twee scoorden samen dertien doelpunten.

Of the 89 games so far, they have started as a pair only 13 times & the results are demolishing! W11 D2 & 13 goals between them.