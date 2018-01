Kim werd als kind verkracht door de vriend van haar moeder. Pas jaren later besefte ze dat hij een ziekelijke trofee bewaarde

Kim was tien jaar oud toen haar ouders uit elkaar gingen. Robert Stuart McClelland, de nieuwe partner van haar moeder, kwam in haar leven en overstelpte haar met cadeautjes. Maar na een jaar was de verwennerij gedaan en werd Kim regelmatig verkracht. De vrouw, 29 intussen, getuigt nu in het magazine Cosmopolitan over de gruwel die ze in haar jeugd heeft meegemaakt.

Ze kon niet gelukkiger zijn. Als twaalfjarige kreeg Kim Fawcett uit het Engelse Bristol het ene cadeautje na het andere van de nieuwe vriend van haar moeder. Maar nog geen jaar later veranderde van de hemel in de hel. Diezelfde ‘leuke Stuart’ die haar zo verwend had, begon haar meermaals te verkrachten en te mishandelen.

Het begon na een ruzie met haar moeder kort na haar dertiende verjaardag, waarna iedereen in de familie het erover eens was dat ze maar eens een paar dagen bij McLelland - die op ongeveer een uurtje rijden woonde - moest blijven. Om alles te laten bekoelen.

“Voelde me heel volwassen”

“Stuart gaf me een flesje Smirnoff Ice. Ik voelde me heel volwassen toen ik het dronk, ik had nog nooit alcohol gehad”, vertelt Fawcett erover in Cosmopolitan. “We zaten in zijn woonkamer, naast elkaar maar elk in een andere zetel. Ik weet nog dat het heel donker was in de kamer. De lichten waren uit. Ik denk dat we naar tv aan het kijken waren. Stuart keek naar me en vroeg me om op zijn knie te komen zitten. Plots werd ik overstelpt door angst.”

Fawcett, intussen een mensenrechtenactiviste, herinnert zich de gruwel nog alsof het gisteren was. “Hij kneep door mijn kleren in mijn borsten en bleef me aansporen om meer te drinken. Ik protesteerde, maar zwakjes. Ik besefte niet echt wat er aan het gebeuren was.”

Trofee

Uiteindelijk slaagde de jonge meid erin om uit zijn greep te ontsnappen en ging ze naar bed. McClelland volgde haar echter naar boven en verkrachtte haar. De volgende ochtend merkte Fawcett iets op wat haar tot vandaag nog altijd achtervolgd. “Hij had het flesje Smirnoff bijgehouden, op de koelkast gezet en er zelfs de datum van de dag ervoor op geschreven. Hij stalde het flesje uit als een soort trofee. Ook al snapte ik dat toen nog niet.”

McClelland, die toen aan de slag was als vrachtwagenchauffeur, schepte vaak op tegen zijn vrienden dat hij het jonge meisje haar maagdelijkheid had ontnomen. Vaak zelfs waar ze bij zat. In de periode die volgde, ging hij haar vaak ophalen van de school, zodat hij haar opnieuw kon verkrachten. Hij bleef maar opportuniteiten en kansen bedenken om alleen met haar te zijn.

Het was pas toen ze op haar veertiende zwanger werd van hem en ze naar het ziekenhuis ging voor een abortus dat Kim ertoe in staat was om een familielid te vertellen wat er gebeurd was.

McClelland werd opgepakt in 2003 en later veroordeeld voor aanranding en verkrachting van een minderjarige. Hij zou uiteindelijk maar twee jaar in de gevangenis zitten. “Mijn moeder heeft altijd beweerd dat ze niet wist wat er aan de hand was”, aldus Fawcett. “Als ik nu terugkijk, besef ik wel wat een manipulator hij wel was. Hij kon haar makkelijk ook hebben misleid.”

Kim Fawcett heeft intussen een kindje.

Steungroep

In de jaren die volgden, gaf Kim niemand de schuld voor wat er gebeurd was. Behalve zichzelf. Het was alleen door erover te praten, dat ze het geleidelijk aan heeft kunnen verwerken. Ondertussen heeft ze een steungroep opgestart voor slachtoffers die vergelijkbare feiten hebben meegemaakt. “We komen samen, drinken een glas wijn of een kopje thee en we vertellen gewoon hoe we ons voelen. Het is een opluchting om niet de hele tijd te moeten doen alsof alles rozengeur en maneschijn is.”