Operatie of niet: Henry Onyekuru is de feesten goed doorgekomen (ook op krukken)

Voetballend ging Henry Onyekuru niet de feestdagen in. De Nigeriaanse Everton-huurling van Anderlecht liep in de wedstrijd tegen Eupen namelijk een zware knieblessure op. Of hij nu geopereerd moet worden, daar is men nog niet 100 procent over uit. Wat we wel weten, is dat Onyekuru de feestdagen goed is doorgekomen.

Op zijn Twitter-account deelde de 20-jarige aanvaller namelijk twee foto's van zichzelf en zijn kleine zus. Op krukken, uiteraard maar wel in een goedgezinde beu en met een Mercedes op de achtergrond.

"Ik moest terugkeren naar huis om tijd door te brengen met mijn familie", klinkt het bij Onyekuru. "Dat zorgt voor een sneller herstel. Als God het wil, zal ik beter en sterker terugkeren".