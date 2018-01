BMW knalt frontaal op mobilhome: twee jongeren in levensgevaar na crash op oudejaarsnacht

Kruibeke - Bij een zware crash tijdens de nacht van oud naar nieuw zijn twee jongeren in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Twee anderen raakten zwaargewond en er viel ook nog een lichtgewonde.

Het ongeval gebeurde zondagavond om 21.15 uur in de Burchtstraat. Een jonge chauffeur van een BMW verloor in een bocht de controle over het stuur en reed frontaal in op een mobilhome die vanuit de tegenovergestelde richting kwam.

De brandweer moest ter plaatse komen om alle drie de inzittenden van de BMW te bevrijden. Twee van hen waren kritiek, de derde was zwaargewond. In de mobilhome viel één zwaargewonden en één lichtgewonde. Alle slachtoffers werden overgebracht naar ziekenhuizen in het Antwerpse.

De precieze omstandigheden van het ongeval worden onderzocht door een verkeersdeskundige van het parket van Dendermonde. Volgens getuigen reed de chauffeur van de BMW met hoge snelheid op een nat wegdek waardoor zijn wagen begon te slippen.

Foto: bfs

Foto: bfs