Morgen met de auto naar Brussel? Lees hier of je de hoofdstad wel nog binnen mag

Vanaf 1 januari geldt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een lage-emissiezone (LEZ). Vanaf 2018 kunnen dieselvoertuigen zonder Euronorm of met de norm Euro 1 niet meer rondrijden in Brussel. De jaren nadien worden de normen verstrengd in de hoop de slechte luchtkwaliteit in de hoofdstad te verbeteren.