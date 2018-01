Het internet schiet 2018 op gang met een virale foto van een jeugdteam bij PSG (en die doet denken aan Lukaku)

Vaarwel 2017, hallo 2018. Het nieuwe sportjaar is begonnen en het internet kan nu al niet meer zwijgen over een virale foto van de U12 bij Paris Saint-Germain. En die doet denken aan Romelu Lukaku.

Bitshiabu El Chadaille is op korte tijd een sensatie geworden. De Franse verdediger werd in 2005 geboren maar is op amper 12-jarige leeftijd al een boomlange kerel. Dat viel op tijdens een jeugdtoernooi in Spanje, waar hij met PSG onder andere tegen Atlético Madrid speelde. Ondanks de 3-2 nederlaag had iedereen het over El Chadaille, die torenhoog uitstak boven zijn ploegmaats en tegenstanders.

‘Big Rom’

Het verhaal van El Chadaille doet denken aan dat van Romelu Lukaku. ‘Big Rom’ was ook op jonge leeftijd al een pak groter en sterker dan zijn leeftijdsgenoten. Zijn manager Mino Raiola moest de Rode Duivel zelfs nog verdedigen.

“Met Lukaku waren er altijd problemen”, zei de Nederlander tegen de Zweedse kranty Expressen. “Ik sprak met zijn moeder, die uiteindelijk altijd met zijn geboorteakte naar wedstrijden ging. Er waren altijd ouders die niet geloofden dat hij 12 of 14 jaar oud was. Er was ook altijd gedoe als hij drie of vier keer scoorde. Hij was gewoon groter en sterker, maar ze twijfelden altijd aan zijn leeftijd. Er waren zelfs geruchten dat hij in Afrika geboren was, terwijl hij in België werd geboren.”

Romelu Lukaku, aged 16, towering over Jean-Paul Boëtius (& company) whilst representing Anderlecht against Feyenoord pic.twitter.com/o4TPZGBkXI — Mohamed Moallim (@iammoallim) 6 januari 2016