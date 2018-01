KMI waarschuwt met code oranje: stormfront nadert Benelux

De eerste dagen van het nieuwe jaar worden niet meteen gekenmerkt door mooi weer. Maandag verwachten we nog grotendeels gelijkaardige omstandigheden als vandaag, maar dinsdag komt een stormfront van over de Noordzee ons land tegemoet.

In de nacht van dinsdag op woensdag geldt aan de kust een code oranje. “Het wordt heel moeilijk zich tegen de wind in op straat te bewegen, grote bomen kunnen omwaaien, takken kunnen afbreken en er kan grote schade aangebracht worden aan woningen”, aldus het KMI.

In de rest van het land geldt die nacht code geel. Daarbij kunnen kleinere bomen omwaaien en dakpannen verschuiven. Het KMI verwacht een vrij krachtige wind met rukwinden tot 100 kilometer per uur en felle regen. Aan de kust kunnen de rukwinden snelheden halen tot 110 kilometer per uur.

Vanaf woensdagochtend zou de wind opnieuw moeten bedaren en keren we terug naar rustiger winterweer. De maxima schommelen rond de 11 graden, maar de hele week lang blijft er een kans op buien.