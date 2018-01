Duizenden mensen geëvacueerd nadat nieuwjaarsvuurwerk plots op boot ontploft

De vuurwerkshow in het Australische Terrigal is tijdens oudejaarsnacht op spectaculaire wijze fout afgelopen. Duizenden mensen moesten worden geëvacueerd nadat een boot ontplofte die helemaal gevuld was met vuurwerk. Er raakten ook twee personen lichtgewond.

Er was veel volk aanwezig op Terrigal Beach in New South Wales om het spektakel van dichtbij te bekijken. De bewondering voor het vuurwerk sloeg echter al na vijf minuten om in paniek. Om een vooralsnog onbekende reden vond er een enorme ontploffing plaats en vatte de boot vuur.

The moment the barge of fireworks exploded at Terrigal pic.twitter.com/3MDm60XW3Y — Pip Cleaves (@pipcleaves) 31 december 2017

De gevolgen waren niet min. Enkele vuurwerktechnici moesten in het water springen en zwemmen voor hun leven, terwijl duizenden aanwezigen op het strand geëvacueerd moesten worden. De kans dat een vuurpijl in het publiek zou terechtkomen, was immers veel te groot.

“Verschrikkelijke ervaring”

“Het vuurwerk werd in het begin afgestoken zoals verwacht tot er plots een explosie plaatsvond. Meteen nadien stond de boot in brand”, vertelde lokale inwoner Kevin Andrews aan The Sydney Morning Herald. Ook op Twitter kwamen veel gepanikeerde reacties binnen. “Het was een verschrikkelijke ervaring”, tweette Anooshe Mushtaq. “Ik vluchtte zo snel mogelijk weg toen ik de boot in brand zag staan. Het was complete chaos.”

De hulpdiensten waren kort na de explosie ter plaatse. “Twee personen die op de boot aanwezig waren raakten lichtgewond”, liet de woordvoerder van NSW Police achteraf weten. “Ze werden afgevoerd naar Gosford Hospital voor verdere verzorging.”

Ook de organisatie van het festival heeft intussen gereageerd op het spijtige voorval. “Na dertien maanden voorbereiden moest dit afgesloten worden met een vuurwerkshow van twaalf minuten. Uiteindelijk was het al na 4,5 minuten afgelopen. Godzijdank raakte niemand (zwaar)gewond.”