Nieuwjaar bij Radja Nainggolan: roken, pinten drinken en veel vloeken (en dat vinden bepaalde Roma-fans niet leuk)

Wie dacht dat Radja Nainggolan zich in 2018 als een modelprof zou gedragen, mag die hoop al na één dag opbergen. De ‘Ninja’ heeft alweer heel wat kritiek over zich gekregen, maar deze keer zijn het zijn anders zo vergevingsgezinde supporters van AS Roma. De reden? Een wild nieuwjaarsfeestje.

LEES OOK: Zo zetten de Rode Duivels het nieuwe jaar in: broederliefde, vuurwerk en … een pyjamafuif

Net zoals zijn collega’s bij de Rode Duivels vierde Radja Nainggolan de overgang van 2017 naar 2018. Stukken daarvan deelde hij via Snapchat met de wereld. In een video is te zien hoe de middenvelder regelmatig van een pintje bier drinkt, net als een sigaret rookt. Hij zegt, in het Italiaans, zelfs op een bepaald moment: “Ik ben zat”. Daarnaast vloekt Nainggolan de hele video door, waardoor La Gazzetta dello Sport delen ervan moest censureren.

Nainggolan reageerde vrij snel op het nieuws en deed dat via Twitter. “Zelfs op Oudejaarsnacht denkt men aan het maken van nieuws… Ik wens iedereen een gelukkig Nieuwjaar behalve zij… Get a life”, klonk het bij onze landgenoot.

Anche a capodanno pensate a fare le notizie... auguro un buon anno a tutti tranne a quelli... ma fatevi una vita... — Radja Nainggolan (@OfficialRadja) 1 januari 2018

Bij Roma weten ze al langer dat Nainggolan een vrije ziel is en ook dat hij wel eens rookt. De Italiaanse topclub wilde tegenover de Gazzetta niet reageren, enkel dat ze de zaak intern zullen oplossen. Nainggolan was de enige die het bont zou gemaakt hebben volgens de roze sportkrant.

Een deel van de supporters van de Giallorossi kon alvast niet lachen met de uitspattingen van hun sterspeler. Zeker niet na de uitschakeling in de beker en de 1 op 6 in de competitie. De video van Nainggolan werd live gevolgd door duizenden Roma-fans en die gaven duchtig commentaar. “Je geeft altijd kritiek op de pers, maar je maakt wel dit soort video’s”, was de reactie van een volger. Al was er ook steun voor Radja. “Hij heeft zijn ware aard nooit verborgen, dat van een 30 jaar oud kind”, klonk het.