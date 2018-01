Daar is ‘Joske’! Ex-Bruggeling José Izquierdo begint 2018 met twee assists in de Premier League

José Izqueirdo is het nieuwe jaar uitstekend begonnen. De Colombiaan was meteen goed voor twee assists in de wedstrijd tussen Brighton & Hove Albion en Bournemouth. ‘Joske’ bediende eerste voormalig Standard-speler Anthony Knockaert bij de 1-0 en gaf daarna de laatste pass voor de 2-1 van Glenn Murray. De wedstrijd eindigde uiteindelijk op 2-2 na goals van Steve Cook en Callum Wilson voor de Cherries.