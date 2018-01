Chirojongens blijven achter met kater (en enkele volle vaten) na streng optreden van politie

Machelen - “Normaal draaien we met onze bar op Diegem-cross een omzet van zo'n 8.000 euro. Dit jaar halen we nog geen derde”, zucht hoofdleider Tim Calcoen (21) van de chirojongens van Diegem. “De politie sloot onze bar al om 23.20 uur.”

De Superprestige Diegem-cyclocross was zaterdag een voltreffer met 16.000 tot 18.000 bezoekers. Goed nieuws voor verenigingen die een drank- of eetstand uitbaatten, zoals de chirojongens van Diegem. “Alles ging goed tot 23 uur, tot de politie eerst de grote tent sloot en daarna aanmaande onze bar in de chirolokalen te sluiten”, zegt hoofdleider Tim Calcoen.

“Plots moesten we onze bar sluiten, terwijl we net twee nieuwe vaten hadden gestoken. We weten uit ervaring dat het volk na de sluiting van de grote tent, bij ons komt. Dan draaien we extra omzet, belangrijk voor onze werking en ons kamp. De bar op Diegem-cross is één van onze grootste bronnen van inkomsten.”

Geen incidenten

De chirojongens hekelen de communicatie vanuit het gemeentebestuur. Calcoen: “Door onze bar te sluiten, zitten wij met een financiële kater. Twee jaar geleden was er een vechtpartij, dat klopt, maar nu verliep alles rustig. Waarom mogen we dan niet langer openblijven?”

De chiro vraagt overleg met burgemeester Jean-Pierre De Groef (SP.A), die daarvoor open staat: “Ik kreeg geen meldingen van vechtpartijen maar dat was op de cross niet elk jaar zo.”

Op sociale media krijgt de sluiting van de chirobar heel wat kritiek. “Onterecht”, vindt hoofdcommissaris-korpschef Erik Bassleer van politiezone Vilvoorde-Machelen (VIMA) .

Afsprakennota

“De chiro heeft een afsprakennota ondertekend. Iedereen moet sluiten om 23 uur, de cross is rond 21 uur gedaan.”

De politiezone VIMA zette in totaal 45 politieagenten in. “Met de bestuurlijke aanhouding en vrijheidsberoving van drie dronken bezoekers, was het een rustige editie. Ik ben er geen voorstander van om het sluitingsuur te verlaten. Deze maatregel is in het belang van ieders veiligheid.”