Ex-topscorer uit de Jupiler Pro League is na veertien jaar eindelijk een negatief record kwijt in de Premier League

AFC Bournemouth pakte maandag een punt op het veld van Brighton & Hove Albion. Callum Wilson scoorde het tweede doelpunt voor de Cherries in het 2-2 gelijkspel. De Engelse spits veegde daarbij een record van Branko Strupar van de tabellen.

Wilson zorgde in de 79e minuut voor een opmerkelijk doelpunt. Na een soort pingpongspel in de zestien van Brighton belandde de bal uiteindelijk via de voet van de 25-jarige spits tegen de netten. Meteen goed voor een punt voor Bournemouth, dat de punten goed kan gebruiken.

Het doelpunt van Wilson was zijn zestiende in de Premier League. Een assist gaf de Brit nog nooit en dus is hij nu de speler met de meeste doelpunten in de Engelse eersteklasse zonder er eentje voorbereid te hebben. Wilson is alleen recordhouder want Branko Strupar deed voor Derby County ooit vijftien keer de netten trillen zonder een assist te geven.

De Kroaat werd in 1998 topscorer in de Jupiler Pro League in dienst van KRC Genk. Een jaar later trok hij richting Engeland, waar hij na enkele blessures 36 optredens maakte in de Premier League.