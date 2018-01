Voor niemand kan 2018 mooier beginnen dan voor An en haar zus Marijke: “Mijn zusje heeft leukemie overwonnen en mag naar huis!!!”

An Cools postte op Twitter hoe blij ze wel niet was dat haar zus Marijke oudjaar thuis kon vieren. Marijke heeft leukemie, maar kreeg op 31 december het verlossende nieuws dat de kanker uit haar lijf is. Voor de zusjes uit Loenhout het goed en wel beseften, ging het bericht van An viraal op sociale media. “Fantastisch hoe iedereen hoopt dat 2018 een nieuw begin wordt voor mij”, zegt Marijke.

Kerstmis had ze al moeten doorbrengen in de isolatiekamer in het ziekenhuis. Weg van alles en iedereen, want de buitenwereld zit vol gevaarlijke ziektekiemen die haar doodziek zouden kunnen maken. De ...