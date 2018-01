Inbrekers slaan toe: “Voor het eerst vierden we eindejaar niet thuis, en we hebben prijs”

Bij Johan Stampaert uit Eeklo verschaften de dieven zich toegang tot de woning via een venster in het bureau. Foto: emt

Eeklo / Sint-Laureins - Het nieuwe jaar bracht niet meteen veel voorspoed en geluk. Zeker niet in de gemeente Sint-Laureins waar de politie meerdere meldingen kreeg van inbraken. De inbrekers maakten geld, juwelen en een auto buit.

De politie van de politiezone Meetjesland Centrum heeft tijdens de overgang van oud naar nieuw de handen meer dan vol gehad. “We kregen heel wat meldingen van inbraken”, zegt commissaris Marino Longeville van de politiezone.

“De regio van Sint-Laureins werd druk bezocht door inbrekers. De eerste melding kregen we binnen omstreeks 1.15 uur. De bewoners van een pand in de Kruiskensstraat waren nog maar pas gaan slapen, toen ze een wagen op de oprit hoorden rijden. Aanvankelijk dachten de bewoners dat hun zoon thuiskwam. Enige tijd later hoorde de man des huizes stemmen op de trap in een vreemde taal. Al snel werd duidelijk dat het om ongewenst bezoek ging. De man verliet de slaapkamer waarop de dieven op de vlucht sloegen.”

Voor het eerst niet thuis gevierd

Erger verging het de familie Stampaert uit de Moerstraat in Eeklo. “We vierden voor het eerst oudejaarsavond niet thuis”, vertelt Johan Stampaert. “Toen we terug thuiskwamen, bleek dat we inbrekers op bezoek hadden gehad. Ze verschaften zich toegang tot onze woning via een venster in het bureau. Via een stoel klommen ze binnen nadat ze eerst het raam geforceerd hadden. Eens binnen doorzochten ze heel wat kamers. Wellicht waren ze op zoek naar juwelen. Andere zaken, zoals een laptop en nog wat waardevolle spullen bleven onaangeroerd. We hebben gelukkig niet veel schade, maar het gevoel is akelig. Bij hun aftocht werd wel de wagen van mijn echtgenote, een 10 jaar oude Ford Focus, meegenomen. Het zal wellicht nog enkele jaren duren voordat we nog eens oudejaar elders gaan vieren.”

Aan de haal met kluis

Ondertussen bleef het meldingen van inbraken regenen bij de politie. “In een woning in Moershoofde (Sint-Laureins) werd een verandadeur geforceerd en werd de woning doorzocht”, somt Longeville op. “Bij nazicht bleken juwelen gestolen te zijn uit een brandkast. Soortgelijke berichten ontvingen we uit de Kruiskensstraat en de Bredeweg. Bij die laatste inbraak werd een kluis uit de muur gerukt en verdween een aanzienlijke som geld. Een laatste melding liep om 5 uur binnen, opnieuw van een inbraak in Moershoofde.”

De buurtinformatienetwerken van de politie werden gealarmeerd. Op nieuwjaarsdag organiseerde de politie meerdere buurtonderzoeken en werd aan sporenonderzoek gedaan.