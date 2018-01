Voor 13 gezinnen kon 2018 niet slechter beginnen: “Eerste uren van het nieuwe jaar gevuld met glasscherven op te ruimen”

Brugge - Op oudejaarsavond werd ingebroken in maar liefst dertien woningen in het Brugse en daarbij werden de grove middelen niet geschuwd. “De eerste uren van het nieuwe jaar hebben we gevuld met glasscherven opruimen”, zegt een bewoner.

Terwijl Brugge op oudejaarsavond massaal aan het feesten ging, waren anderen op pad met heel wat minder goede bedoelingen. Tijdens de overgang van oud naar nieuw werd in maar liefst dertien woningen ingebroken in het Brugse. De Bosdreef in Sint-Andries, waarbij minstens vijf woningen getroffen werden, kreeg het daarbij het zwaarst te verduren.

In de meeste gevallen gingen de daders op dezelfde drieste manier tewerk, waarbij aan de achterkant van de woning met een hamer het raam van de schuifdeur ingeslagen werd. Heel wat van de bewoners van de Bosdreef hoefden niet op de volgende morgen te wachten om met een fikse kater opgezadeld te zitten.

Woning net verkocht

Ook Lieven Geerardyn en Nicky Caestecker hadden zich de start van het nieuwe jaar anders voorgesteld. “Toen we 's nachts thuiskwamen lagen de glasscherven over het hele huis verspreid”, zegt Lieven. “De eerste uren van het nieuwe jaar hebben we vooral al stofzuigend doorgebracht. De scherven lagen werkelijk overal en we mogen er niet aan denken dat ons dochtertje zich eraan kwetst wanneer ze in huis rondloopt.” De inbrekers hadden het vooral gemunt op juwelen. “Er is bij ons quasi niks weg, behalve kettingen en ringen. Vooral de gouden ring die ik deze kerst cadeau kreeg van mijn meter heeft een grote emotionele waarde”, zegt Nicky.

Dat de dieven niet de minste haast hadden bleek uit hetgeen het koppel op het aanrecht aantrof. “De koelkast werd leeggehaald en er werd nog een stevige maaltijd genuttigd, ook het toilet boven werd nog gebruikt”, zegt het aangeslagen koppel.

Bij minstens vier andere woningen in de straat is een identiek verhaal te horen. Overal werd achteraan de woning een raam ingeslagen met heel wat schade tot gevolg. “Onze woning is net verkocht”, zegt Jana Devynck, die het met een televisie en een PlayStation minder moet stellen. “Dit is voor ons niet leuk, maar zadelt ook de nieuwe eigenaars met een wrang gevoel op.”

Het lab van de federale politie kwam ter plaatse voor sporenonderzoek, maar van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor.