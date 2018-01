Ouders zien hun zoon nog tijdens oudejaarsnacht, maar enkele uren later ligt hij dood op oprit

Oostkamp - De politie en het parket onderzoeken een verdacht overlijden in Oostkamp. Daar werd maandagmorgen een 34-jarige man dood op zijn oprit aangetroffen. Een autopsie dinsdag moet meer uitsluitsel over de doodsoorzaak brengen.

Het was maandag volle bedrijvigheid in de Gevaartsestraat in Oostkamp. Daar werd rond de middag namelijk het levenloos lichaam van een 34-jarige man aangetroffen. Hij lag op de oprit van bomenkwekerij Goossens. Al snel bleek dat het om de zoon des huizes, die in het huis naast de kwekerij woont, ging. De brandweer werd gevorderd om een tent over zijn lichaam te zetten.

Van dan af werden de grote middelen ingezet. De zaak werd dan ook van meet af aan als een verdacht overlijden aanzien. Voornamelijk de omstandigheden waarin het slachtoffer werd aangetroffen zorgden ervoor dat er geen enkel risico genomen werd. Zijn ouders - die in het huis ernaast wonen - zouden de dertiger tijdens oudejaarsnacht na middernacht nog gezien hebben. Enkele uren later werd hij dood op zijn eigen oprit gevonden.

“Alle pistes open”

Het afstappingsteam en het labo van de federale gerechtelijke politie zakten naar Oostkamp af om de nodige vaststellingen te doen. Er werden nummerplaatjes geplaatst bij mogelijke sporen, zoals bandensporen van een fiets op de oprit. Wat er uiteindelijk precies uit het onderzoek is voortgekomen is niet duidelijk.

“Over de omstandigheden van het overlijden is nog geen duidelijkheid”, klinkt het bij het parket van Brugge. “Alle mogelijke pistes liggen nog open. Het gaat hier niet noodzakelijk om kwaad opzet. En er zijn ook geen mogelijke verdachten in het vizier. Er werd wel een gerechtelijk onderzoek gevorderd.”

Ook de onderzoeksrechter zakte gistermiddag persoonlijk naar de Gevaartsestraat af. Volgens bepaalde bronnen zou het onderzoek er toch op wijzen dat er op het eerste gezicht geen sprake zou zijn van een crimineel feit. Een autopsie zal daar dinsdag meer uitsluitsel over moeten brengen.