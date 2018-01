5.000 feestvierders ondanks afgelaste vuurwerk

Brugge - Zo’n vijfduizend feestvierders kwamen het nieuwe jaar goed inzetten en meezingen op het Beursplein. Door hevige rukwinden werd het jaarlijkse vuurwerk wel afgelast.

De mensen die op oudejaarsavond naar het Beursplein afzakten waren op de ergste weersomstandigheden voorzien. Eerder op de dag werd aangekondigd dat het jaarlijkse vuurwerk niet kon doorgaan omdat er felle rukwinden voorspeld waren. Heel wat feestvierders hadden een dikke regenoutfit aangetrokken. Ondanks het afgelaste vuurwerk kwamen er toch zo’n vijfduizend mensen opdagen om het nieuwe jaar in te zingen met populaire hits onder begeleiding van Nico Blontrock samen met een gelegenheidskoor.

Organisator Eddy Van Eylen was niet tevreden dat er zo vroeg beslist werd om het vuurwerk af te gelasten. “Er kon best gewacht worden tot 18 uur vooraleer er een definitieve beslissing genomen werd”, zegt hij. “Rond middernacht was de aangekondigde stormwind zoek en had het vuurwerk wel kunnen doorgaan.”

Normaal vindt het nieuwjaarszingen en het vuurwerk plaats op ’t Zand, maar door de werken die er aan de gang zijn, werd het dit jaar verplaatst naar het Beursplein. Na het zangfeest zakte de massa af naar het centrum van Brugge om verder te vieren in de cafés en feestzalen.