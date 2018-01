Bestuurders met 3,6 en 3,7 promille betrapt in Antwerpen en Mechelen

Antwerpen / Mechelen - De Antwerpse politie heeft op nieuwjaarsdag 278 automobilisten aan een grondige controle onderworpen. 21 bestuurders bleken onder invloed te zijn van alcohol, tien anderen hadden drugs genomen. De hoofdvogel werd afgeschoten door een Bulgaar die rondreed met 3,6 promille. In Mechelen werd dan weer een men betrapt die 3,7 promille in zijn bloed had.

In de vroege ochtend zette de Antwerpse politie op verschillende plaatsen in de stad alcoholcontroles op. Dat was het geval aan de Oudeleeuwenrui in het stadscentrum, in de Siberiastraat en op de Boomsesteenweg. Op die drie plaatsen werden in totaal 278 automobilisten aan een grondige controle onderworpen.

21 bestuurders reden onder invloed van alcohol, tien andere bestuurders waren dan weer onder invloed van drugs. Van die laatsten werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen.

Voorts bleken drie chauffeurs rond te rijden zonder rijbewijs en was één auto niet verzekerd. Een andere wagen werd in beslag genomen omdat de bestuurder de boete van 1.260 euro voor alcohol niet kon betalen.

Daarbovenop inde de politie 858 euro aan openstaande boetes van buitenlanders.

Ook de politie van de zone Mechelen-Willebroek heeft tijdens het het oudejaarsweekend alcoholcontroles gehouden. De politie liet tijdens de nacht van zaterdag op zondag en van zondag op maandag 1.265 bestuurders blazen. Van de 29 dronken bestuurders werden tien rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen.

Eén van hen had zelfs 3,7 promille alcohol in zijn bloed. Na de vaststellingen door de politie zou de man door een familielid worden opgehaald. De man had weinig geduld en ging een tijdje wachten in zijn auto, maar korte tijd later reed hij weg.

“En dat ondanks het uitdrukkelijk mondeling en schriftelijk meegedeeld rijverbod. Hij kon evenwel snel onderschept worden. Bij een nieuwe ademtest had hij nog 3,5 promille in zijn bloed. Hij kreeg een extra proces-verbaal wegens het sturen tijdens een periode van onmiddellijke intrekking van zijn rijbewijs. Onze diensten lieten ook het voertuig wegslepen. Het wordt nu gedurende 15 dagen geïmmobiliseerd op de terreinen van de takeldienst. De zaak krijgt uiteraard een staartje voor de politierechter”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.