Leuven - Na twee jaar hard vechten tegen keelkanker is de bekende Leuvenaar Peter Van Santevoet zondag overleden.

Peter, tegenwoordig beter bekend als P. van Sant, was een singer-songwriter die in de vroege jaren tachtig bekend raakte via The Boxcars. Die groep haalde in 1982 de finale van Humo's Rock Rally. Een eerste eigen plaat volgde in 1996 met ‘This Hounddog's still howlin’. Maar de laatste jaren was P. Van Sant van de radar verdwenen.

In februari 2016, nadat hij na lang ziek te zijn, toch maar eens naar de dokter was gegaan, kreeg Peter te horen dat hij keelkanker had. Chemo en bestralingen leken aan te slaan, maar de kanker zaaide zich toch uit. Peters laatste redmiddel was een operatie, maar daardoor zou hij zo goed als zeker zijn stem verliezen. Dat zag hij niet zitten. Hij bedankte de dokters en berustte in zijn lot. De laatste maanden bracht hij door in het woonzorgcentrum Eduard Remy in Leuven. En hoe kon het ook anders: 's nachts vaak in het rookkot met een glas wijn.

Enkele weken na de Leuvense toetsenist Willem Wynants - op wiens begrafenis Van Santevoet nog aanwezig was - verliest Leuven opnieuw een muzikaal talent.

“We verliezen alweer een icoon van de Leuvense muziekscene”, zegt Mike Naert van Het Depot. “We wisten dat het ging gebeuren, maar toch doet het mij iets”, zegt voormalig cafébaas Luc Ponsaerts. “Sant ging koppig zijn eigen muzikale gangetje en daarom alleen al was hij een fijne kerel.” Van Santevoet werd 58.