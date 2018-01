Bejaarde man sterft door CO-vergiftiging

Glabbeek - In de Meenselbeekstraat in Glabbeek is zaterdagavond een dodelijk slachtoffer gevallen door CO-intoxicatie. Het ging om een oudere man. Twee andere personen werden voor onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis, maar bleken uiteindelijk ongedeerd.

De brandweer van Tienen werd zaterdag om 17.30 uur opgeroepen voor ‘vermoedelijke CO-intoxicatie’ in een woning in de Meenselbeekstraat in Glabbeek. De brandweerlui waren snel ter plaatse want het incident gebeurde niet ver van de kazerne. “Maar ter plaatse bleek dat de bejaarde man al bewusteloos was”, aldus de Tiense brandweer. Het slachtoffer werd al gereanimeerd door twee aanwezigen. De hulpdiensten namen die reanimatie bij hun aankomst meteen over. “Maar het mocht niet baten, de oudere man overleed ter plaatse. De twee andere bewoners, een 72-jarige vrouw en een 83-jarige man, werden uit de woning geëvacueerd en overgebracht naar het ziekenhuis ter controle”, aldus de brandweer. De twee bleken uiteindelijk in orde.

De juiste oorzaak van de CO-intoxicatie is nog niet helemaal duidelijk. De brandweer acht het mogelijk dat de overvloed aan CO het gevolg was van een slecht werkend verwarmingstoestel op gas. Het Leuvense parket werd erbij geroepen en is de dag zelf nog ter plaatse gekomen om de oorzaak verder te onderzoeken.