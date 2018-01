Gent -

Wie is de eerste baby van het nieuwe jaar? In Gent gaat die eer naar Minne. Om 00.16 uur werd het meisje geboren in het Maria Middelaresziekenhuis in Gent. En dat deed ze in aangepast sfeer: tijdens de bevalling werd er vuurwerk afgeschoten in de omgeving van het ziekenhuis. Minne deelt haar geboortedag met haar grootvader, de vader van mama Eva. Met Minne, 47 centimeter groot en net geen 3kg zwaar, gaat het prima, net als met mama Eva.