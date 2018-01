Aalst - Een bejaard koppel uit Aalst is het slachtoffer geworden van een brutale carjacking. Herman Boel kwam er met de schrik vanaf, zijn vrouw Josephine werd uit de wagen geslingerd en heeft een gebroken schouder. De carjacker kon gevat worden. De man reed met de gestolen wagen tegen een garagepoort, waarna cafébaas Kristof Henkens hem kordaat tegen de grond werkte.

De feiten speelden zich vrijdag om 14.30 uur af in de Losweg, een zijweg van de Bredestraat, in Aalst. Herman Boel en zijn echtgenote Josephine Van Goethem, beiden 72, stonden klaar om naar de supermarkt te vertrekken. “Mijn vrouw zat al in de wagen, ik besloot nog vlug naar het toilet te gaan achter het tuinhuis”, zegt Herman.

Plots stond er een onbekende voor de neus van de man. “Ik vroeg hem twee keer wat hij in onze tuin deed, maar hij antwoordde niet. Uit het niets gaf hij me een slag in het gezicht en een stevige duw.”

Herman viel in de struiken, de agressieveling spurtte richting de wagen waarin Josephine zat. De vrouw hoorde haar man om hulp roepen.

“Ik maakte mijn gordel los om eventueel uit te stappen. Plots zat er een man naast me. Ik heb nog geprobeerd de sleutels uit het contact te nemen, maar te laat.”

Tegen muurtje en verkeersbord

De dader ging op het gaspedaal staan om weg te vluchten, maar dat verliep niet van een leien dakje. “Die man was niet behendig met de wagen. Hij reed eerst tegen het muurtje van ons hek en knalde op het kruispunt met de Bredestraat tegen een verkeersbord. Hij reed zich daar ook vast in het gras.”

Josephine werd in die bocht uit de wagen geslingerd en belandde met een smak op het asfalt. “Ik heb een breuk in de schouder en kan moeilijk stappen, maar ben heel erg geschrokken. Dit had slechter kunnen aflopen.”

Kristof Henkens, de mede-eigenaar van Café Cognac op de Grote Markt in Aalst én tot vrijdag de uitbater van ‘t Nief Kieken op de hoek van de Bredestraat met de Losweg, hoorde het tumult en schoot ter hulp. “Ik zag Herman bij de wagen staan en om hulp roepen, maar ik had geen idee waarom. Die kerel reed zich vast tegen het verkeersbord, pas toen ik de sleutels wou nemen en hij me wegduwde, besefte ik dat er iets mis was”, zegt Kristof.

Dader eerder al gezocht

De carjacker raakte uiteindelijk uit de blubber en scheurde weg in de richting van het centrum van Aalst. Kristof nam zijn wagen en zette de achtervolging in, een klant uit het café besloot mee te gaan.

Een halve kilometer verder zagen de twee achtervolgers de gestolen wagen tegen een garagepoort staan.

“Hij was opnieuw uit de bocht gegaan. Ik parkeerde, mijn kompaan stapte uit en trok die kerel uit het voertuig. Hij vluchtte te voet weg, ik heb hem een saflet gegeven en op de grond in bedwang gehouden tot de politie er was.”

De politie arresteerde de dader. Het gaat om een 29-jarige met Tsjechische roots. “Schrik had ik niet, achteraf denk je wel: wat als die gast een mes of een revolver had? Maar ik ben blij dat we die mensen hebben kunnen helpen.”

Herman en Josephine kregen intussen te horen dat de dader in de buurt woonde én al gezocht werd door de politie. “Op amper een kilometer van ons huis, ook dat is beangstigend. Wij denken dat hij op de uitkijk stond en aan het wachten was om in te breken. Dat ik nog even terugkeerde om naar het toilet te gaan, had hij duidelijk niet verwacht.”