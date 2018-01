Topcoaches luiden alarmbel over Rode Duivels bij City en United

We waren nog maar nauwelijks bekomen van de 40ste (!) blessure van Vincent Kompany of afgelopen weekend zorgde de Premier League alweer danig voor paniek in ons land, dat zo uitkijkt naar het WK. Zaterdag werd topschutter Romelu Lukaku afgevoerd op een draagberrie – met zuurstofmasker zelfs – en zondag moest Kevin De Bruyne op de brancard. De blessures bleken achteraf mee te vallen, maar hun coaches luiden intussen wel de alarmbel.