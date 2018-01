“Gewone gezinnen: koop geen dieselauto meer”

Gezinnen kunnen maar beter geen dieselauto meer kopen. Dat zegt mobiliteitsorganisatie VAB. “2018 wordt het jaar dat diesel duurder wordt aan de pomp dan gewone benzine”, zegt Maarten Matienko van VAB. “Alleen wie 30.000 kilometer per jaar rijdt of meer, doet nog een klein voordeel.”

Er was een tijd dat diesel aan de pomp dik 20 cent per liter goedkoper was dan gewone benzine, en dat een volle tank diesel je dus een euro of tien minder kostte. Die tijd ligt nog niet zó ver achter ons, een jaar of vijf. Maar nu is het verschil miniem geworden: diesel en benzine schelen op dit moment nog amper een cent.

En in de loop van dit jaar steekt diesel gewone benzine voor het eerst voorbij, voorspelt mobiliteitsorganisatie VAB. “De dieselprijs wordt geïndexeerd en het cliquet-systeem wordt ook weer ingevoerd”, zegt Maarten Matienko van VAB. “Elke toekomstige prijsdaling zal voor de helft worden omgezet in accijns­stijgingen.”

Voor gewone benzine komt er een kleine accijnsdaling, waardoor de taksen gelijk komen te liggen voor diesel en benzine. “Tegen september of oktober kan diesel duurder zijn dan benzine”, zegt Matienko.

Dan doe je alleen nog voordeel met diesel omdat zo’n motor iets minder verbruikt dan een benzinemotor. “Maar dan moet je werkelijk al heel veel kilometers rijden”, zegt Matienko. “Eigenlijk moet je al meer dan 30.000 kilometer per jaar rijden om nog goedkoper af te zijn.”

Tot 2011 klonk het nog dat een diesel al vanaf 15.000 kilometer per jaar goedkoper uitkwam.

“Een modaal gezin komt nagenoeg nooit aan 30.000 kilometer per jaar en koopt, met het autosalon in aantocht, dus eigenlijk het best geen diesel meer”, zegt Matienko.

Eens de accijnzen gelijk zijn, bepaalt slechts één ding het verschil in prijs: de kostprijs om het te maken. “In de winter moeten ze een extra middel toevoegen aan diesel om bevriezen tegen te gaan. Daardoor zal volgende winter diesel duurder worden dan benzine.”

Die hele evolutie heeft grote gevolgen voor de automarkt. “Diesels zullen ook moeilijker verkocht raken op de tweedehandsmarkt. Het wordt een grote omslag.”

Elektrisch dan maar?

Wat doe je dan het best als je prijsbewust wil rijden? “Een zuinige benzine kopen”, zegt Matienko. “Er zijn er al veel die minder dan 6 liter verbruiken per 100 kilometer. En als je een tankstation in je buurt hebt waar je aardgas kan tanken: dan ben je het best af met een hybride model dat op benzine en CNG rijdt.”

En een elektrische auto dan? “Die zijn nog te duur in aanschaf en er zijn op dit moment ook gewoon nog te weinig modellen om dat aantrekkelijk te maken”, zegt Matienko.