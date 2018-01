Nooit eerder zo weinig leerlingen op vakscholen

Het aantal inschrij­vingen voor tso- en bso-opleidingen is gezakt tot een historisch minimum, met 44.194 leerlingen in 2016. Twintig jaar geleden volgden nog 59.192 jongeren een opleiding die klaarstoomt voor de autosector, de bouw, de textielnijverheid, de industrie van de houtbewerking of de wereld van mechanica, elektriciteit en koeling - de zogenaamde nijverheidstechnische richtingen in de tweede en derde graad.