26 miljoen euro geïnvesteerd in podiumkunsten dankzij taxshelter

Sinds de uitbreiding van het systeem in februari 2017 is al 26 miljoen euro geïnvesteerd via de taxshelter voor de podiumkunsten. Dat bericht L'Echo dinsdag op basis van cijfers van de FOD Financiën.

Vanaf februari tot eind december werden bij de FOD Financiën al 1.061 raamovereenkomsten gemeld, goed voor in totaal 25,96 miljoen euro aan investeringen. Drie vierde van dat bedrag (20,57 miljoen euro) gaat om projecten die via de Vlaamse gemeenschap werden aangevraagd, het overige kwart (5,39 miljoen euro) betreft investeringen via een erkenning bij de Franstalige gemeenschap.

De sector van de podiumkunsten reageert tevreden op de maatregel. Hij betreurt wel dat de taxshelter enkel gebruikt kan worden om opvoeringen te financieren, maar niet om de dagelijkse werking tussen de shows door te ondersteunen.