Drama op oudejaarsavond: jongen (16) moordt zijn gezin uit

Een 16-jarige jongen uit het Amerikaanse New Jersey heeft zondagavond, een half uur voor het ingaan van het nieuwe jaar, drie leden van zijn gezin en een familievriend vermoord.

De 16-jarige uit het stadje Long Branch gebruikte een semi-automatisch wapen om zondagavond een half uur voor middernacht in zijn ouderlijke woning zijn vader, moeder, zus, en een familievriend neer te schieten. De jongeman wordt nu beschuldigd van vier moorden en een overtreding van de wapenwet, aldus openbaar aanklager Christopher Gramiccioni. De autoriteiten gaven geen duidelijkheid over een motief voor de moorden, al werd wel duidelijk dat het wapen legaal in het bezit was van iemand in het getroffen huishouden.

Openbaar aanklager Christopher Gramiccioni Foto: AP

De naam van de 16-jarige werd niet onthuld, de slachtoffers zijn Steven (44) en Linda Kologi (42), hun 18-jarige dochter Brittany, en de 70-jarige Mary Schultz, die bij het gezin inwoonde. “Dit is een vreselijk tragisch incident”, aldus Gramiccioni. De grootvader en de broer van de dader waren niet betrokken bij de schietpartij en konden het huis ongedeerd verlaten.

Normaal gezien moest de jongen dinsdag voor een rechtbank verschijnen, maar de aanklagers zouden nu onderzoeken of ze de 16-jarige niet als volwassene kunnen laten berechten.

Jalen Walls, een 18-jarige buurjongen die naar dezelfde school ging als slachtoffer Brittany Kologi, zei in lokale media al dat hij vaak bij het gezin over de vloer kwam, en dat de dader speciale zorgen nodig had van zijn moeder. De dader ging niet naar dezelfde school als zijn broer en zus, “maar hij functioneerde normaal en begreep alles wat we zeiden”, aldus Walls.