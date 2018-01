Dronken man zorgt voor ellende op het spoor

Tienen / Landen - Het treinverkeer tussen Landen en Tienen is danig ontregeld, nadat dinsdagochtend omstreeks 6 uur een dronken maan werd aangereden op het spoor.

Even voor 6u dinsdagochtend zag een treinmachinist een dronken man op het spoor lopen. De machinist kon nog afremmen, maar de man werd toch aangereden. Hij belandde op de sporen, maar raakte enkel gewond aan het hoofd en was nooit in levensgevaar.

De betrokken trein had een vijftiental mensen aan boord en was op weg van Landen naar Gent-Sint-Pieters. Het treinverkeer werd enkele uren volledig onderbroken, want het parket moest ter plaatse komen voor een onderzoek. Verwacht wordt dat het incident de nodige hinder zal veroorzaken voor het treinverkeer naar Brussel, er worden plaatselijk pendelbussen ingelegd.