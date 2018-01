Macron begin volgende week op staatsbezoek in China

De Franse president Emmanuel Macron gaat van 8 tot en met 10 januari op staatsbezoek naar China. Dat meldde het Chinese staatspersagentschap dinsdag op basis van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het is de eerste keer dat Macron een officieel bezoek brengt aan het Aziatische land. De in mei verkozen Franse president had in de marge van de G20 in juli in Hamburg wel al eens een ontmoeting met zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping. Tijdens het staatsbezoek zullen Macron en Jinping het onder meer hebben over de situatie in Syrië en de Noord-Koreaanse crisis.