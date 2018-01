Helse zoektocht naar nieuwe spits voor Anderlecht

Anderlecht zoekt een spits en scoutte nu ook de Portugees Gonçalo Paciencia (23). Bij elke optie is er echter wel een struikelblok, waardoor RSCA verder zoekt.

Gonçalo Paciencia

Anderlecht scoutte Paciencia vrijdag tijdens Vitoria Setubal-Benfica (2-2) en was niet erg onder de indruk. De aanvaller wordt door Porto uitgeleend aan Setubal en bij de Portugese rode lantaarn was hij maar goed voor 3 goals in 14 competitieduels. In de Ligabeker doet hij beter met ook drie treffers. Zijn voordeel is dat hij een meevoetballende spits is. Ooit ging hij bij Porto door voor een groot talent, maar uitleenbeurten aan Olympiakos en Rio Ave waren geen succes. Zijn entourage bevestigt de interesse van RSCA, maar zegt ook dat een transfer niet simpel wordt. Ook Atalanta wil hem voor 5 miljoen en als hij niet de topprioriteit is van Anderlecht, staat hij niet te springen.

Landry Dimata

Anderlecht informeerde naar de Belgische spits, die nog geen potten brak bij Wolfsburg, maar dat is niet geneigd hem te laten gaan. Bovendien lijkt AA Gent gretiger om hem te halen.

Richmond Boakye

De Ghanees van Rode Ster Belgrado was goed voor 27 goals in 30 matchen. Al zijn scoutingsrapporten waren positief, maar hij was niet het type spits dat Hein Vanhaezebrouck zocht. Ondertussen trekken andere teams aan zijn mouw.

Aleksandar Mitrovic

De Servische spits solliciteerde zelf bij zijn ex-club met het oog op het WK, want bij Newcastle speelt hij niet genoeg. Maar ook hij heeft niet het ideale profiel voor Vanhaezebrouck. Bovendien wil Newcastle niet verhuren en de vraagprijs voor een definitieve transfer is onbetaalbaar. Anderlecht zoekt dus naar alternatieven.