Club Brugge jaagt op jonge aanvaller en wil hem meteen elders stallen

Club Brugge ligt in poleposition voor Krépin Diatta, het 18-jarige Senegalese toptalent van het Noorse Sarpsborg met wie het in de zomer al rond tafel zat. Diatta, die doorgaans als tweede spits acteert, scoorde het voorbije seizoen acht keer. Blauw-zwart wil hem wel meteen uitlenen aan een andere eersteklasser. KV Mechelen, dat nieuw aanvallend bloed zoekt, is geïnteresseerd. De vraag is: ziet Diatta, die opties zat heeft, zelf die constructie zitten?