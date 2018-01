Antwerp roert zich: akkoord met Oekraïense belofte, nog andere spelers op komst

Antwerp bereikte een akkoord met het Oekraïense Dnipro over de transfer van Egor Nazaryna. Als deze week de laatste details worden afgerond, tekent de Oekraïense jeugdinternational een contract voor 3,5 jaar. De 20-jarige aanvallende middenvelder trainde in november al een tijdje mee. Als alles normaal verloopt, sluit Nazaryna donderdag opnieuw aan bij de eerste training van 2018 en vertrekt hij vrijdag met de ploeg op stage naar Algorfa in Spanje.