Hondje schrikt zo hard van vuurwerk dat het van balkon valt, maar buren grijpen schitterend in

De Braziliaan Jean Siqueira heeft op oudejaarsavond doodsangsten uitgestaan. De man ging naar het vuurwerk kijken iets verderop in de straat en had zijn balkondeur laten openstaan. Maar dat had hij beter niet gedaan want zijn hondje Tina kreeg een angstaanval toen ze de knallen hoorde en probeerde te vluchten. Tot… ze plotseling aan het balkon hing te bengelen.

”Ik was maar een paar minuten weggeweest en had Tina de hele dag binnen gehouden omdat ze zo onrustig was door ander vuurwerk in de buurt”, zegt Jean. “De balkondeur stond op een kiertje, maar ik had er totaal niet aan gedacht dat ze naar buiten zou kunnen lopen. Tina is normaal een erg kalme hond maar het vuurwerk geeft haar elk jaar opnieuw angstaanvallen.”

“Maar plots kreeg ik een telefoontje van een van mijn buren. Dat Tina aan het balkon hing te bengelen! Ik haastte mij zo snel mogelijk naar huis maar toen ik aankwam, was Tina alweer veilig op de grond. Ik heb haar nooit zien hangen aan het balkon en ben daar erg blij om. Ik heb echt doodsangsten uitgestaan. Toen ik achteraf de video zag, moest ik bijna huilen. Ik was echt in shock en tegelijk ook zo blij dat mijn buren me zo goed geholpen hebben.”

Momenteel is Tina gekalmeerd en gedraagt ze zich opnieuw als de oude. “Maar volgend jaar tijdens het vuurwerk zal ik haar in geen enkel geval alleen laten”, klinkt het nog.