Papa danst samen met dochters op ‘Single Ladies’ én hij heeft zelfs het bijhorende pakje aan

Elk jaar op oudejaarsavond organiseert de Amerikaanse familie Haddad een heuse playbackshow. Dit jaar wilden de twee dochters van Steve alles uit de kast halen op ‘Single Ladies’ van Beyoncé, maar alleen als hun papa hen zou vervoegen. En zo geschiedde.

Met een zwarte maillot en blote billen, zoals het in de videoclip van Beyoncé te zien is, toonde Steve Haddad aan al zijn familieleden hoe goed hij kan dansen. Samen met zijn twee dochters bracht hij een feilloze versie van ‘Single Ladies’ waar zijn vrouw apetrots op was. “Hou jullie allemaal gedeisd meiden, deze fantastische man is van mij!”, stond er te lezen op Tina Haddads facebookpagina. De video die de vrouw uploadde is ondertussen al meer dan 14 miljoen keer bekeken en gaat momenteel het internet rond.

“Maar het is allemaal erg toevallig ontstaan eigenlijk”, zegt Tina. “Mijn dochters wilden de playbackshow koste wat kost winnen dit jaar. Samen zochten we naar een leuk liedje met bijhorend dansje en plots dachten we aan ‘Single Ladies’. Dat mijn man uiteindelijk heeft toegezegd om mee te doen met onze dochters vond ik hilarisch. Hij maakt me altijd aan het lachen en dat was dit jaar niet anders. En trouwens… Ze hebben de show ook gewonnen!”