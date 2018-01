Op skivakantie naar de Alpen? Let op voor criminele bendes

De populaire skioorden in de Alpen worden steeds meer geteisterd door georganiseerde bendes die het gemunt hebben op je dure wintersportmateriaal. Ski’s en snowboards worden en masse gestolen. “De lokale politie kan op de pistes weinig uitrichten.”

Dievenbendes die ski’s en snowboards stelen, zijn een alsmaar groeiende plaag in de Alpen. Dat bevestigt de Nederlandse Ski Vereniging (NSV) aan De Telegraaf. Terwijl je even aan het uitblazen bent tijdens een dagje wintersport, gaan criminelen ervandoor met je materiaal. “Deze dieven gaan heel gericht te werk, vaak in mondaine skioorden, waar veel geoefende skiërs zijn. Heel vervelend. De lokale politie kan op de pistes weinig uitrichten”, aldus NSV-directeur Bert Romani.

Reisverzekeraar Europeesche Verzekeringen herkent de trend. “Vorig seizoen was het aantal claims met twintig procent toegenomen vergeleken met het jaar ervoor. En dit seizoen zien we een verdere stijging.”

Orde van de dag

Joep Gimbrère uit Tilburg werd onlangs slachtoffer van dieven toen hij met zijn vrouw aan het lunchen was in het Oostenrijkse Sankt Anton. Bij de politie kreeg de Nederlander te horen dat de diefstallen steeds vaker voorkomen. “Ze zeiden dat bendes duizenden ski’s en boards stelen. Meestal gebeurt dat onder aan de pistes in de buurt van een parkeerplaats, zodat ze snel met de buit kunnen wegwezen.”

“We hoorden afgelopen week aan alle kanten dat er flink geroofd wordt. Oppassen dus. Het is nu aan de orde van de dag in de Alpenlanden”, stelt Gimbrère nog. Volgens hem wordt er amper actie ondernomen tegen de bendes. “Justitie doet niks, omdat het maar om ski’s gaat. Dat loont niet.”

Tips

Romani heeft enkele tips die het behoud van je ski’s of snowboard kunnen vergroten. Zo is het altijd aan te raden je materiaal in het oog te houden. Ook kun je een skislot kopen. Daarnaast zijn in veel gebieden kluisjes te huren voor. Wie zijn ski’s toch ‘open en bloot’ moet neerzetten doet er goed aan ze niet als paar weg te zetten, maar als onpaar met een reisgenoot, aldus Romani. “Dan zijn ze niet aantrekkelijk.”

Wie zijn materiaal huurt, is aansprakelijk, waarschuwt Romani nog. “De reisverzekering dekt gestolen spullen doorgaans, maar je hebt wel zorgplicht door er goed op te letten. Ook kan er eigen risico gelden. Lees de kleine lettertjes.”