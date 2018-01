Nieuwjaarsfeestje loopt fout af voor ex-Argentijns international (die zijn reputatie alle eer aandoet)

Wie met vuur speelt, moet altijd oppassen dat hij of zij zich niet verbrandt. Maar niet iedereen is zo voorzichtig als er vuurwerk wordt afgestoken met de overgang van oud op nieuw. Kijk maar naar de Argentijnse voetballer Lucas Viatri.

De 30-jarige centrumspits is momenteel actief bij het Uruguayaanse Penarol, nadat hij drie keer uitkwam voor de Argentijnse nationale ploeg en onder andere Boca Juniors en Estudiantes. Viatri staat nu echter enkele maanden aan de kant nadat hij zware brandwonden opliep tijdens een nieuwjaarsfeestje in Buenos Aires.

Er zou vuurwerk ontploft zijn in het gezicht van de spits. “Lucas Viatri heeft verwondingen opgelopen aan beide ogen door een ongeluk met vuurwerk. Hij is nu aan het rusten in Buenos Aires. Momenteel kunnen we geen tijdstip plakken op zijn terugkeer”, klinkt het bij Penarol. Viatri mist waarschijnlijk een groot deel van de voorbereiding van zijn club, die de groepsfase van de Copa Libertadores haalde.

Lucas Viatri sufrió un accidente con pirotecnia y casi pierde la vista. pic.twitter.com/jVNpLqzOVx — Roberto Moar (@Roberto_Moar) 31 december 2017

Esta foto de @NicolasSinger demuestra la franca mejoría que viene teniendo Lucas Viatri. El delantero de Peñarol cumple con un tratamiento estricto. En los próximos días se le harán más estudios. pic.twitter.com/WloPywMZez — Alen Banewur  (@alenb259) 2 januari 2018

Niet de eerste keer

Viatri is niet aan zijn proefstuk toe als het aankomt op dit soort fratsen. De Argentijn stond in zijn jongere jaren bekend als een probleem onruststoker. In 2008, toen actief bij Boca, belandde hij zelfs even in de gevangenis op verdenking van een gewapende overval. Hij kwam er toen vanaf met een voorwaardelijke straf om een formele veroordeling te vermijden.

Datzelfde jaar scoorde Viatri nog een doelpunt voor Boca Juniors in Camp Nou tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen FC Barcelona in het kader van de 43e Trofee Joan Gamper.