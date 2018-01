Piloot vraagt collega ten huwelijk op vliegtuig: “En dan kunnen we nu opstijgen”

Jon Emerson, een 24-jarige piloot, was al drie maanden aan het wachten op het ideale moment om zijn vriendin Lauren ten huwelijk te vragen. De twee leerden elkaar kennen op het werk en zijn sinds hun eerste ontmoeting onafscheidelijk. “En daarom wil ik een stapje verdergaan”, klonk het bij de jongeman.

Lauren Gibbs maakte alle passagiers vertrekkensklaar voor de binnenlandse vlucht van het Amerikaanse Tennessee naar Detroit. Nietsvermoedend was ze alle bagagedeurtjes aan het sluiten, toen haar vriend plots haar naam noemde. “Dames en heren, vandaag is het een erg speciale dag voor mezelf en jullie stewardess Lauren, al weet ze dat zelf nog niet”, zei Jon in de micro.

“Ik wil dat Lauren zich deze dag herinnert voor de rest van haar leven. Wil je met mij trouwen alstublieft?”, vroeg hij. Lauren barstte in tranen uit en zei tussen het snikken door ‘ja’. “Voor degene die het niet gehoord hebben: ze heeft ja gezegd!”, herhaalde Jon nog voor de passagiers. De twee kregen een warm applaus en stegen na de leuke intermezzo op.

“Ik heb de makkelijkste ‘ja’ ooit gezegd tegen mijn beste vriend”, schreef Lauren niet veel later op haar facebookpagina. “Het voelt aan als een droom en ik kan niet uitleggen hoe gezegend ik mij voel om de rest van mijn leven door te brengen met Jon. We zijn erg dankbaar voor al onze vrienden en familie, en vooral voor God die ons de weg naar elkaar getoond heeft. Ik moet iedereen wel teleurstellen, want onze trouw zal niet op het vliegtuig doorgaan!”, grapte ze nog.