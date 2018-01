Cristiano Ronaldo begint 2018 met deze onvergetelijke foto’s en onthult wat hij na zijn voetbalcarrière het liefst wil doen

Op een balkon met “zijn” Madeira achter zich en een deel van zijn prijzenkast voor zich. Het was een topjaar voor Cristiano Ronaldo en dat sloot de Portugees af met enkele onvergetelijke foto’s. “Toen ik op de straten van Madeira voetbalde en droomde van een leven als topvoetballer kon ik me nooit inbeelden dat ik op een dag foto’s als de deze zou maken”, zegt CR7 op Instagram. “Ik heb mijn leven gewijd aan mijn familie, vrienden, ploegmaats en coaches van wie ik veel geleerd heb. Ik wil ook mijn fans bedanken. Deze prijzen zijn ook van jullie!” Ronaldo won dit jaar onder andere de Spaanse titel, Champions League en Gouden Bal, maar wat gaat hij na zijn carrière doen? In een gesprek met Sky Italia deed hij een onthulling: “Ik wil het proberen in de filmwereld, door films te maken”, aldus Ronaldo. “Ik ben mijn toekomst al beginnen plannen toen ik 27-28 jaar was. Ik bereid me dus voor, met een goed team rondom mij.”