Michel reageert op heisa rond beleid Theo Francken: “Verdient meer dan simplismen en karikaturen”

In een uitgebreide post op Facebook reageert premier Charles Michel dinsdag op de heisa die twee weken geleden ontstaan is over de Soedanezen die vanuit België naar hun eigen land terugkeerden en daar gefolterd zouden zijn. “Het is een gevoelig onderwerp dat om nuance vraagt. En ze verdient meer dan simplismen en karikaturen”, klinkt het.

De premier werkt op Facebook punt voor punt uit hoe deze regering haar migratiebeleid voert en heel zorgvuldig tewerk gaat bij het repatriëren van Soedanezen. “De regering hanteert al drie jaar een menselijke en kordate migratiepolitiek”, schrijft Michel. Deze regering neemt haar verantwoordelijkheid.”

“In België is er geen jungle van Calais. Alles wordt in het werk gesteld om dat te vermijden”, klinkt het verder. “Wij ontvangen zij die voldoen aan de voorwaarden voor asiel. En wij werken in Europees verband aan maatregelen om onze grenzen te beschermen om te vermijden dat de situatie snel uit de hand loopt.” Hij benadrukt dat België daarmee alle Europese en Internationale regels naleeft.

Daarmee reageert hij voor het eerst op de heisa die is ontstaan rond het migratiebeleid van staatssecretaris Theo Francken (N-VA). Opvallend in het Facebook-bericht van de premier is dat hij Francken niet één keer bij naam noemt.

België niet de enige

Michel wijst erop dat het in eerste instantie om een Europese aangelegenheid gaat en België zeker niet als enige land Soedanezen repatrieert. Hij verwijst naar het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Noorwegen die ook Soedanese identificatiemissies organiseerden. “In 2016 heeft Italië 40 Soedanesen teruggestuurd”, haalt hij aan als voorbeeld.

Michel maakt zich ook sterk dat alle beslissingen volgens de regels verlopen, individueel genomen worden en vatbaar zijn voor beroep.

Hij komt ook terug op het rapport van oktober van het Commissariaat -Generaal voor de Vluchtelingen en Staatslozen over Soedan. De premier wijst erop dat het rapport veel genuanceerder is dan “de unilaterale interpretatie die eraan werd gegeven”.

“België doet ruimschoots zijn deel als het aankomt op het opvangen van vluchtelingen”, besluit hij. “Wij blijven gaan voor een humaan, maar streng asielbeleid. Ik blijf vastberaden, daarop kunt u rekenen.”